Додон назвал возможную дату роспуска парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что может распустить парламент республики уже в начале следующей недели. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
"Буквально в ближайшие дни мы можем создать новое правительство Молдовы, - сказал Додон. - Потому если до воскресенья не будет создано парламентское большинство и правительство, мне придется распустить парламент на следующей неделе, в понедельник (10 июня - ред.)".
Он выразил уверенность, что в случае формирования нового правительства в течение максимум года-полутора ситуация в Молдове кардинально изменится, поскольку в республику придут западные инвесторы.
Как сообщал УНН, президент Молдовы заявил, что в середине июня может подписать Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.
Напомним, Игорь Додон надеется, что будущее правительство наладит отношения с Россией, которые в последнее время охладели.