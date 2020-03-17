Додому повернули понад 3 тисячі українців, які перебували у Польщі без транспортних засобів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Прикордонники минулої доби забезпечили повернення додому близько 3,4 тисячі українців, які перебували на території Польщі без транспортних засобів. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
"З 00:00 16 березня по 06:00 17 березня виділеними органами місцевої влади автобусами забезпечено доставку в Україну майже 3,4 тисячі наших співвітчизників", - повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що переміщення громадян здійснювалося через пункти пропуску: "Ягодин-авто" (з польської сторони - "Дорогуськ") – 890 українців, "Рава-Руська" ("Хребенне") – 1550 осіб, "Краківець" ("Корчова") – 950 осіб.
Як повідомлялося в УНН, для запобігання поширенню в Україні хвороби COVID-19, уряд прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та виїзду з неї.