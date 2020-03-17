Домой вернули более 3 тысяч украинцев, которые находились в Польше без транспортных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Пограничники за прошедшие сутки обеспечили возвращение домой около 3,4 тысячи украинцев, которые находились на территории Польши без транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"С 00:00 16 марта по 6:00 17 марта выделенными органами местной власти автобусами обеспечена доставка в Украину почти 3,4 тысячи наших соотечественников", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что перемещение граждан осуществлялось через пункты пропуска: "Ягодин-авто" (с польской стороны - "Дорогуск") - 890 украинцев, "Рава-Русская" ("Хребенное") - 1550 человек, "Краковец" ("Корчева") - 950 человек.
Как сообщалось в УНН, для предотвращения распространения в Украине болезни COVID-19, правительство приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь и выезда из нее.