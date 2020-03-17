Домой вернули более 3 тысяч украинцев, которые находились в Польше без транспортных средств

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 99787 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103177 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105242 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104272 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112826 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100708 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105208 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106634 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131554 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Домой вернули более 3 тысяч украинцев, которые находились в Польше без транспортных средств

Домой вернули более 3 тысяч украинцев, которые находились в Польше без транспортных средств

Киев  •  УНН

 • 12942 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Пограничники за прошедшие сутки обеспечили возвращение домой около 3,4 тысячи украинцев, которые находились на территории Польши без транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"С 00:00 16 марта по 6:00 17 марта выделенными органами местной власти автобусами обеспечена доставка в Украину почти 3,4 тысячи наших соотечественников", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что перемещение граждан осуществлялось через пункты пропуска: "Ягодин-авто" (с польской стороны - "Дорогуск") - 890 украинцев, "Рава-Русская" ("Хребенное") - 1550 человек, "Краковец" ("Корчева") - 950 человек.

Как сообщалось в УНН, для предотвращения распространения в Украине болезни COVID-19, правительство приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь и выезда из нее.

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