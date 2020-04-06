Додаток "Дія" завантажили вже понад 2 млн українців – Мінцифри
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Додаток "Дія", держава у смартфоні, за два місяці вже завантажили понад 2 млн українців. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації.
"Мобільний застосунок Дія завантажили вже понад 2 млн українців. Ми запустили Дію два місяці тому, і за цей час існування застосунку: 2 025,611 – унікальних користувачів, 1 651,808 – авторизованих користувачів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі у застосунку доступні електронне посвідчення водія та техпаспорт. А також тестується е-студентський та вже скоро буде запущено бета-тестування цифрових паспортів.
Нагадаємо, на порталі “Дія” можна стати ФОПом за 10 хвилин не виходячи з дому. Для цього необхідно заповнити форму розміром у 12 рядків.