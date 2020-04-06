Приложение "Дия" загрузили уже более 2 млн украинцев - Минцифры

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 58517 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 67928 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 81553 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 80070 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102620 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84478 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102473 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105795 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130870 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130298 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Приложение "Дия" загрузили уже более 2 млн украинцев - Минцифры

Приложение "Дия" загрузили уже более 2 млн украинцев - Минцифры

Киев  •  УНН

 • 15640 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Приложение "Дия", государство в смартфоне, за два месяца уже загрузили более 2 млн украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации.

"Мобильное приложение Дия загрузили уже более 2 млн украинцев. Мы запустили Дию два месяца назад, и за это время существования приложения 2 025,611 - уникальных пользователей, 1 651,808 - авторизованных пользователей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в приложении доступны электронное водительское удостоверение и техпаспорт. А также тестируется е-студенческий и уже скоро будет запущено бета-тестирование цифровых паспортов.

Напомним, на портале "Дия" можно стать ФЛПом за 10 минут не выходя из дома. Для этого необходимо заполнить форму размером в 12 строк.

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