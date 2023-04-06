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Добровільно йшли на співпрацю з ворогом: викрито ще 9 колаборантів, серед них - депутати ОПЗЖ

Добровільно йшли на співпрацю з ворогом: викрито ще 9 колаборантів, серед них - депутати ОПЗЖ

Київ • УНН

 • 713792 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. У результаті слідчо-оперативних дій у декількох регіонах нашої держави повідомлено про підозру 9 ворожим поплічникам. Як повідомили в СБУ, серед них - є депутати ОПЗЖ, передає УНН.

Деталі

У Харківській області: затримано депутатку Великобурлуцької селищної ради від забороненої партії ОПЗЖ. Після захоплення Куп’янського району вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом і згодом приєдналась до місцевої окупаційної адміністрації. Там її призначили «помічницею» місцевого гауляйтера.

На цій «посаді» колаборантка допомагала йому запроваджувати кремлівський режим на захопленій території. Для цього організовувала загальні збори місцевих жителів, під час яких людей агітували підтримати загарбників та приєднуватись до їхніх лав.

На Луганщині: викрито організовану злочинну групу, до якої входять 6 колишніх посадовців місцевих підрозділів Державної казначейської служби України. Під час окупації частини регіону вони добровільно пішли на співпрацю з ворогом і запропонували свою допомогу у війні проти України.

Серед них Світлана Бородіна, яку ворог призначив «директором казначейства лнр», а її спільників – керівниками підпорядкованих «райуправлінь». Зловмисники виконували доручення москви щодо приєднання місцевих окупаційних органів до єдиної системи казначейства країни-агресора.

У Херсонській області: до суду скеровано матеріали стосовно депутата-колаборанта однієї з райрад від забороненої партії ОПЗЖ. Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника у ході стабілізаційних заходів у листопаді минулого року. На період тимчасової окупації частини регіону зловмисник погодився стати «оперуповноваженим відділення по боротьбі з економічними злочинами» у складі окупаційного «гу мвс Херсонської області».

У новому «статусі» він змушував місцевих підприємців сплачувати податки в бюджет рф, а у разі відмови – погрожував ув’язнення.

На Донеччині: затримано колишню директорку Краснолиманського міського спортивно-технічного клубу. Після захоплення Лимана зловмисниця добровільно погодилась очолити створений агресором місцевий «сектор опіки управління праці та соцзахисту».

Наразі тривають слідчі дії у межах розпочатих кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:
111-1 (колабораційна діяльність); 111-2 (пособництво державі-агресору).

Трьом фігурантам уже обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Розслідування проводять співробітники СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

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