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Добровольно шли на сотрудничество с врагом: разоблачены еще 9 коллаборантов, среди них депутаты ОПЗЖ

Добровольно шли на сотрудничество с врагом: разоблачены еще 9 коллаборантов, среди них депутаты ОПЗЖ

Киев • УНН

 • 713790 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В результате следственно-оперативных действий в нескольких регионах нашего государства сообщено о подозрении 9 вражеским приспешникам. Как сообщили в СБУ, среди них есть депутаты ОПЗЖ, передает УНН.

Детали

В Харьковской области: задержан депутат Великобурлукского поселкового совета от запрещенной партии ОПЗЖ. После захвата Купянского района она добровольно пошла на сотрудничество с врагом и впоследствии присоединилась к местной оккупационной администрации. Там ее назначили «помощницей» местного гауляйтера.

На этой «должности» коллаборантка помогала ему вводить кремлевский режим на захваченной территории. Для этого организовывала общие собрания местных жителей, во время которых людей агитировали поддержать захватчиков и присоединяться к их рядам.

На Луганщине: разоблачена организованная преступная группа, в которую входят 6 бывших должностных лиц местных подразделений Государственной казначейской службы Украины. Во время оккупации части региона они добровольно пошли на сотрудничество с врагом и предложили свою помощь в войне против Украины.

Среди них Светлана Бородина, которую враг назначил «директором казначейства лнр», а её сообщников – руководителями подчинённых «райуправлений». Злоумышленники выполняли поручения москвы по присоединению местных оккупационных органов к единой системе казначейства страны-агрессора.

В Херсонской области: в суд направлены материалы в отношении депутата-коллаборациониста одного из райсоветов от запрещенной партии ОПЗЖ. Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника в ходе стабилизационных мероприятий в ноябре прошлого года. На период временной оккупации части региона злоумышленник согласился стать «оперуполномоченным отделения по борьбе с экономическими преступлениями» в составе оккупационного «гу мвс Херсонской области».

В новом «статусе» он заставлял местных предпринимателей платить налоги в бюджет рф, а в случае отказа – угрожал заключением в тюрьму.

На Донетчине: задержана бывшая директор Краснолиманского городского спортивно-технического клуба. После захвата Лимана злоумышленница добровольно согласилась возглавить созданный агрессором местный «сектор опеки управления труда и соцзащиты».

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках начатых уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 111-1 (коллаборационная деятельность); 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Трем фигурантам уже избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Расследование проводят сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством органов прокуратуры.

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