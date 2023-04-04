Масштабна схема на продуктах для військових: знайшли склад з краденими згущенкою, консервами і тушонкою
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Працівники ДБР виявили ще один підпільний склад на Дніпропетровщині, у якому зловмисники ховали крадену продукцію, призначену для військових, загальною вагою близько 3 тонн. Про це повідомляє ДБР, передає УНН.
Деталі
«У січні 2023 року працівники ДБР викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродувала харчові продукти, що призначалися для Збройних сил України», - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що під час масштабної спецоперації ДБР спільно із Нацполіцією Дніпропетровщини та департаментом військової контррозвідки СБУ провело майже 70 обшуків. У результаті вилучено понад 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень готівкою в різній валюті.
Цитата
«Нині ж працівники ДБР виявили ще один склад на Дніпропетровщині, у якому зловмисники ховали крадену продукцію: згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти загальною вагою близько 3 тонн», - зазначається в повідомленні.
Підозри
ДБР повідомляє, що у межах досудового розслідування за статтею привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України) повідомлено про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру.
«Встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми. Частину вилучених продуктів було передано військовим, решта після завершення необхідних експертиз також надійде до військових частин», - інформує ДБР.
Доповнення
Служба безпеки України повідомила, що ліквідувала схеми розкрадання бюджетних коштів на харчуванні українських військових на понад 100 млн грн.