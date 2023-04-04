Масштабная схема на продуктах для военных: нашли склад с ворованной сгущенкой, консервами и тушенкой
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Сотрудники ГБР обнаружили еще один подпольный склад в Днепропетровской области, в котором злоумышленники прятали краденую продукцию, предназначенную для военных, общим весом около 3 тонн. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.
Детали
«В январе 2023 года сотрудники ГБР разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначавшиеся для Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.
Сообщается, что во время масштабной спецоперации ГБР совместно с Нацполицией Днепропетровской области и департаментом военной контрразведки СБУ провело почти 70 обысков. В результате изъято более 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова для перепродажи, а также почти 4 млн гривен наличными в разной валюте.
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«Сейчас же сотрудники ГБР обнаружили еще один склад в Днепропетровской области, в котором злоумышленники прятали краденую продукцию: сгущенное молоко, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около 3 тонн», - отмечается в сообщении.
Подозрения
ГБР сообщает, что в рамках досудебного расследования по статье присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины) сообщено о подозрении главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам, заведующему складом и главному менеджеру.
«Устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме. Часть изъятых продуктов была передана военным, остальные после завершения необходимых экспертиз также поступит в воинские части», - информирует ГБР.
Дополнение
Служба безопасности Украины сообщила, что ликвидировала схемы хищения бюджетных средств на питании украинских военных на более 100 млн грн.