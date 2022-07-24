"Доброго вечора, ми з України!": нову марку почнуть продавати 28 липня

Цитата

"Випуск "Доброго вечора, ми з України" з'явиться у продажу вже 28 липня. А разом з ним – тематичний мерч, який доповнить нашу патріотичну серію", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Усього випустять 5 млн екземплярів марок із трактором, проте на продаж діятимуть обмеження. Більше деталей оголосять згодом.

Нагадаємо

Під час голосування за ескіз нової марки понад 340 тисяч українців обрали трактор, що тягне танк.