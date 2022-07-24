"Добрый вечер, мы с Украины!": новую марку начнут продавать 28 июля

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"Выпуск "Добрый вечер, мы c Украины" появится в продаже уже 28 июля. А вместе с ним – тематический мерч, который дополнит нашу патриотическую серию", – говорится в сообщении.

Детали

Всего выпустят 5 млн экземпляров марок с трактором, однако на продажу будут действовать ограничения. Больше деталей объявят позже.

Напомним

Во время голосования за эскиз новой марки более 340 тысяч украинцев выбрали трактор, который тянет танк.