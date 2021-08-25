Доба в ООС: один український військовий загинув, двоє поранені

Деталі

Поблизу Новомихайлівки та Причепилівки російські найманці обстрілювали наші позиції зі стрілецької зброї.

На Луганщині та Донеччині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє дістали поранення. Воїнів було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я одного захисника – тяжкий, іншого – задовільний.

Реакція української сторони

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 25 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо

У День Незалежності російські окупанти вбили українського захисника, ще один отримав поранення.