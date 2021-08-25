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17 березня, 19:38 • 104321 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 135034 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 194358 перегляди

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17 березня, 13:49 • 162654 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 160108 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 181595 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150633 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159558 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176224 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221948 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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Доба в ООС: один український військовий загинув, двоє поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Російсько-окупаційні війська протягом минулої доби, 24 серпня, тричі порушили режим припинення вогню у зоні ООС. У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє дістали поранення. Про це УНН інформують в штабі ООС.

Деталі

Поблизу Новомихайлівки та Причепилівки російські найманці обстрілювали наші позиції зі стрілецької зброї.

На Луганщині та Донеччині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє дістали поранення. Воїнів було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я одного захисника – тяжкий, іншого – задовільний.

Реакція української сторони

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 25 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо

У День Незалежності російські окупанти вбили українського захисника, ще один отримав поранення.

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