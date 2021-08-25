Доба в ООС: один український військовий загинув, двоє поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Російсько-окупаційні війська протягом минулої доби, 24 серпня, тричі порушили режим припинення вогню у зоні ООС. У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє дістали поранення. Про це УНН інформують в штабі ООС.
Деталі
Поблизу Новомихайлівки та Причепилівки російські найманці обстрілювали наші позиції зі стрілецької зброї.
На Луганщині та Донеччині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.
У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє дістали поранення. Воїнів було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я одного захисника – тяжкий, іншого – задовільний.
Реакція української сторони
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
Станом на 7 годину ранку, 25 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо
У День Незалежності російські окупанти вбили українського захисника, ще один отримав поранення.