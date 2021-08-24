У День Незалежності російські окупанти вбили українського захисника, ще один отримав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сьогодні російські бойовики здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Внаслідок цього загинув один військовий, ще один дістав поранення. Про це УНН інформують в ОТУ “Схід”.
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Зройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення.
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"Воїна було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний.
Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Ворожий безпілотник “Орлан-10” сьогодні, 24 серпня, перетнув лінію розмежування.