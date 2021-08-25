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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 125237 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121260 просмотра

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Актуальное
Сутки в ООС: один украинский военный погиб, двое ранены

Сутки в ООС: один украинский военный погиб, двое ранены

Киев  •  УНН

 • 28990 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки, 24 августа, трижды нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения. Об этом УНН информируют в штабе ООС.

Детали

Вблизи Новомихайловки и Причепиловки российские наемники обстреливали наши позиции из стрелкового оружия.

В Луганской и Донецкой области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения. Воинов были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника — тяжелое, другого — удовлетворительное.

Реакция украинской стороны

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 утра 25 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним

В День Независимости российские оккупанты убили украинского защитника, еще один получил ранения.

Украинские Национальные Новости

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