Доба на Донбасі розпочалася без ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. На Донбасі з початку доби ворожих обстрілів не було зафіксовано. Про це під час брифінгу заявив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"За наявною інформацією, від початку поточної доби станом на 12:00 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ позицій захисників України не зафіксовано", - вказав він.
Підрозділи Об’єднаних сил мужньо та пильно перебувають напоготові до будь-яких провокаційних та підступних дій з боку російсько-окупаційних військ, додав речник Міноборони.
Нагадаємо, за минулу добу, 24 травня, бойовики здійснили 17 обстрілів позицій українських військових в зоні ООС.