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Доба на Донбасі розпочалася без ворожих обстрілів

Доба на Донбасі розпочалася без ворожих обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. На Донбасі з початку доби ворожих обстрілів не було зафіксовано. Про це під час брифінгу заявив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби станом на 12:00 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ позицій захисників України не зафіксовано", - вказав він.

Підрозділи Об’єднаних сил мужньо та пильно перебувають напоготові до будь-яких провокаційних та підступних дій з боку російсько-окупаційних військ, додав речник Міноборони.

Нагадаємо, за минулу добу, 24 травня, бойовики здійснили 17 обстрілів позицій українських військових в зоні ООС.

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