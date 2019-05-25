Сутки на Донбассе начались без вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. На Донбассе с начала суток вражеских обстрелов не было зафиксировано. Об этом во время брифинга заявил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"По имеющейся информации, с начала текущих суток по состоянию на 12:00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск позиций защитников Украины не зафиксировано", - отметил он.
Подразделения Объединенных сил мужественно и бдительно находятся наготове к любым провокационным и коварным действиям со стороны российско-оккупационных войск, добавил представитель Минобороны.
Напомним, за прошедшие сутки, 24 мая, боевики совершили 17 обстрелов позиций украинских военных в зоне ООС.