Сутки на Донбассе начались без вражеских обстрелов

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 2501 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 30221 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 51220 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 67615 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118010 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110481 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136951 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144497 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130059 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130139 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Сутки на Донбассе начались без вражеских обстрелов

Сутки на Донбассе начались без вражеских обстрелов

Киев  •  УНН

 • 10108 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. На Донбассе с начала суток вражеских обстрелов не было зафиксировано. Об этом во время брифинга заявил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток по состоянию на 12:00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск позиций защитников Украины не зафиксировано", - отметил он.

Подразделения Объединенных сил мужественно и бдительно находятся наготове к любым провокационным и коварным действиям со стороны российско-оккупационных войск, добавил представитель Минобороны.

Напомним, за прошедшие сутки, 24 мая, боевики совершили 17 обстрелов позиций украинских военных в зоне ООС.

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