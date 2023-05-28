До зими Україна посилить систему ППО - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. До зими Україна планує посилити систему протиповітряної оборони так, щоб усе українське небо було у безпеці, а не лише великі міста. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр оборони України Олексій Резніков, пише Радіо Свобода, передає УНН.
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"Це дуже важливе завдання, ми займаємося ним. Нам необхідно прикривати все більші агломерації – не лише Київ, а й Харків, Дніпро, Одесу, Львів, Запоріжжя, а також розширювати цю карту, щоб все українське небо було безпечним. Не йдеться про якусь одну систему, а про безліч таких систем, які будуть відповідним чином забезпечені ракетами", – заявив Резніков.
Доповнення
Міністр оборони України також додав, що британські крилаті ракети Storm Shadow демонструють в Україні стовідсотковий результат щодо цілей, які визначає українське командування.
Storm Shadow було передано Україні у травні цього року.
Нагадаємо
У міноборони України зазначили, що навчені у Великій Британії пілоти вже успішно застосовують ракети великої дальності Storm Shadow.