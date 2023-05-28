К зиме Украина усилит систему ПВО - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. К зиме Украина планирует усилить систему противовоздушной обороны так, чтобы все украинское небо было в безопасности, а не только крупные города. Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет Радио Свобода, передает УНН.
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"Это очень важная задача, мы занимаемся ею. Нам необходимо прикрывать все большие агломерации – не только Киев, но и Харьков, Днепр, Одессу, Львов, Запорожье, а также расширять эту карту, чтобы все украинское небо было безопасным. Речь не идет о какой-то одной системе, а о множестве таких систем, которые будут соответствующим образом обеспечены ракетами", – заявил Резников.
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Министр обороны Украины также добавил, что британские крылатые ракеты Storm Shadow демонстрируют в Украине стопроцентный результат в отношении целей, которые определяет украинское командование.
Storm Shadow были переданы Украине в мае этого года.
Напомним
В минобороны Украины отметили, что обученные в Великобритании пилоты уже успешно применяют ракеты большой дальности Storm Shadow.