До вишів вступили майже 1,9 тис. абітурієнтів з окупованих територій
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. З початку цього навчального року студентами українських вишів стали 1865 абітурієнтів з окупованих територій Донбасу та Криму. Про це на пресконференції в Києві розповіла міністр освіти і науки України Ганна Новосад, повідомляє кореспондент УНН.
"У 2016 році – це було 855, у 2017 – 1346, станом на цей рік – 2019 – ми фіксуємо 1600 осіб, які вступили через центр "Донбас - Україна… Що стосується Криму, у 2016 році таких осіб було 153, у 2018 – 254, а у 2019 – 265, тут ця цифра, звичайно, зростає трохи повільніше", - зазначила Новосад.
Водночас вона зауважила, що за 4 роки кількість вступників через освітній центр "Крим – Україна" збільшилась майже вдвічі.
Нагадаємо, що 4 червня 2018 року по всій Україні почали працювати понад 70 освітніх центрів, через які жителі окупованих територій Криму та Донбасу можуть вступати до українських вишів за спрощеною системою. Зокрема, відкрито 35 ОЦ "Крим-Україна" та 37 – "Донбас-Україна".
Як повідомляв УНН, для вступників у заклади профосвіти назвали найкраще оплачувані професії.