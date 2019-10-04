В вузы вступили почти 1,9 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий

"В 2016 году - это было 855, в 2017 - 1346, по состоянию на этот год - 2019 - мы фиксируем 1600 человек, которые вступили через центр "Донбасс - Украина"... Что касается Крыма, в 2016 году таких лиц было 153, в 2018-м - 254, а в 2019-м - 265, здесь эта цифра, конечно, растет несколько медленнее", - отметила Новосад.

В то же время она подчеркнули, что за 4 года количество поступающих через образовательный центр "Крым - Украина" увеличилось почти вдвое.

Напомним, что 4 июня 2018 года по всей Украине начали работать более 70 образовательных центров, через которые жители оккупированных территорий Крыма и Донбасса могут вступать в украинские вузы по упрощенной системе. В частности, открыто 35 ОЦ "Крым-Украина" и 37 - "Донбасс-Украина".

Как сообщал УНН, для поступающих в учреждения профобразования назвали самые высокооплачиваемые профессии.