До Великодня в Україні подорожчає молоко - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В Україні на передодні Великодніх свят молоко та молокопродукти можуть подорожчати максимум до 5%. Про це повідомив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН.
Цитата:
“Варто очікувати на невеличке зростання ціни на молоко та молокопродукти на передодні Великодніх свят. Тобто максимум до 5% буде ріст цін”, — розповів Пендзин.
Доповнення
За даними Держстату, на споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше (на 7,6–5,5%) подорожчали соняшникова олія, овочі, цукор. На 3,8–1,3% зросли ціни на м’ясо птиці, фрукти, хліб, яловичину, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, сметану, масло. Водночас на 0,2–0,1% подешевшали яйця, кисломолочна продукція, свинина.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що по деяких групах товарів є зростання цін. Він заявив, що зростання є "дійсно обґрунтоване" і відбувається "через зменшену пропозицію та сезонний фактор".
Шмигаль заявляв, що за очікуванням уряду, стабілізація цін на соціальні товари та продукти відбудеться вже наприкінці березня. І що що уяд продовжує вести діалог із ритейлерами та представниками торговельних мереж щодо цін, насамперед на продукти.
Нагадаємо, раніше Прем’єр заявив, що Кабінет міністрів України не планує втручатися в ринок, встановлювати обмеження на ціну продуктів харчування або на націнку, а лише буде непрямими способами їх збалансовувати.