К Пасхе в Украине подорожает молоко - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Украине в преддверии Пасхальных праздников молоко и молокопродукты могут подорожать максимум до 5%. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН.
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"Стоит ожидать небольшой рост цены на молоко и молокопродукты в преддверии Пасхальных праздников. То есть максимум до 5% будет рост цен", - рассказал Пендзин.
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По данным Госстата, на потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 7,6-5,5%) подорожали подсолнечное масло, овощи, сахар. На 3,8-1,3% выросли цены на мясо птицы, фрукты, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, сметану, масло. В то же время на 0,2-0,1% подешевели яйца, кисломолочная продукция, свинина.
Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что по некоторым группам товаров есть рост цен. Он заявил, что рост является "действительно обоснованным" и происходит "из-за меньшего предложения и сезонного фактора".
Шмыгаль заявлял, что как ожидает правительство, стабилизация цен на социальные товары и продукты состоится уже в конце марта. И что что правительство продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей по ценам, прежде всего на продукты.
Напомним, ранее Премьер заявил, что Кабинет министров Украины не планирует вмешиваться в рынок, устанавливать ограничения на цену продуктов питания или на наценку, а лишь будет косвенными способами их сбалансировывать.