До уряду надійшло 15 тисяч заявок на програму "Доступні кредити" - Милованов
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В рамках програми "Доступні кредити", що стартує в Україні з 1 лютого, до уряду надійшло 15 тисяч заявок, які будуть розглядатися. Про це журналістам під стінами Кабміну повідомив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання журналістів, де уряд візьме гроші для кредитування бізнесу, Милованов відповів: "Гроші є в бюджеті. (У нас зроблений - ред.) достатній фонд на базі німецько-українського фінансового фонду. Ви про програму 5-7-9%, так? Зараз подано вже 15 тисяч заявок. Сподіваємося, що ми всі (заявки - ред.) зможемо задовольнити, але не всі є серйозні, є шахрайські".
За його словами, всі заявки будуть розглянуті і розділені на три частини.
"Перша – ті, хто отримають. Друга – можливо, в них недостатній бізнес-план або не вистачає маркетингової складової", - зазначив Милованов.
За його словами, такі заявки будуть передаватися до офісу SMEDO, де людей навчатимуть щодо ведення бізнесу фізично або онлайн.
"І інша частина – будемо просто відмовляти, якщо вони несерйозні або не відповідають критеріям", - підсумував Милованов.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд схвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%” з 1 лютого.