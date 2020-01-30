В правительство поступило 15 тысяч заявок на программу "Доступные кредиты" - Милованов

КИЕВ. 30 января. УНН. В рамках программы "Доступные кредиты", которая стартует в Украине с 1 февраля, в правительство поступило 15 тысяч заявок, которые будут рассматриваться. Об этом журналистам под стенами Кабмина сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.