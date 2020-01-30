В правительство поступило 15 тысяч заявок на программу "Доступные кредиты" - Милованов

$41.340.00
45.850.00
ukru
Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста
Эксклюзив
05:00 • 8196 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 46923 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 117174 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 125303 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 195167 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 194569 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 406446 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 228936 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 513477 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 350216 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3м/с
78%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 11055 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 20077 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

00:33 • 8864 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 5348 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло, в сети появились первые кадры последствий удара

03:51 • 46830 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 155939 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 144052 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 231851 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 406446 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 513477 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 46923 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 47803 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 46521 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 53454 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 83665 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В правительство поступило 15 тысяч заявок на программу "Доступные кредиты" - Милованов

Киев • УНН

 • 21523 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В рамках программы "Доступные кредиты", которая стартует в Украине с 1 февраля, в правительство поступило 15 тысяч заявок, которые будут рассматриваться. Об этом журналистам под стенами Кабмина сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.

В правительство поступило 15 тысяч заявок на программу "Доступные кредиты" - Милованов

Отвечая на вопрос журналистов, где правительство возьмет деньги для кредитования бизнеса, Милованов ответил: "Деньги в бюджете. (У нас сделан - ред.) достаточный фонд на базе немецко-украинского финансового фонда. Вы о программе 5-7-9%, да? Сейчас подано уже 15 тысяч заявок. Надеемся, что мы все (заявки - ред.) сможем удовлетворить, но не все серьезные, есть мошеннические".

По его словам, все заявки будут рассмотрены и разделены на три части.

"Первая - те, кто получат. Вторая - возможно, в них недостаточный бизнес-план или не хватает маркетинговой составляющей", - отметил Милованов.

По его словам, такие заявки будут передаваться в офис SMEDO, где людей будут обучать по ведению бизнеса физически или онлайн.

"И другая часть - будем просто отказывать, если они несерьезные или не отвечают критериям", - подытожил Милованов.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство одобрило постановление для старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 февраля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,496.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.93