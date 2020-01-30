В правительство поступило 15 тысяч заявок на программу "Доступные кредиты" - Милованов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В рамках программы "Доступные кредиты", которая стартует в Украине с 1 февраля, в правительство поступило 15 тысяч заявок, которые будут рассматриваться. Об этом журналистам под стенами Кабмина сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос журналистов, где правительство возьмет деньги для кредитования бизнеса, Милованов ответил: "Деньги в бюджете. (У нас сделан - ред.) достаточный фонд на базе немецко-украинского финансового фонда. Вы о программе 5-7-9%, да? Сейчас подано уже 15 тысяч заявок. Надеемся, что мы все (заявки - ред.) сможем удовлетворить, но не все серьезные, есть мошеннические".
По его словам, все заявки будут рассмотрены и разделены на три части.
"Первая - те, кто получат. Вторая - возможно, в них недостаточный бизнес-план или не хватает маркетинговой составляющей", - отметил Милованов.
По его словам, такие заявки будут передаваться в офис SMEDO, где людей будут обучать по ведению бизнеса физически или онлайн.
"И другая часть - будем просто отказывать, если они несерьезные или не отвечают критериям", - подытожил Милованов.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство одобрило постановление для старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 февраля.