До української енергосистеми під'єднали 1,5 ГВт додаткових потужностей із запланованих 1,7 ГВт
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Завдяки відновленню роботи гідроагрегатів на гідроелектростанціях та модернізації енергоблоків теплової генерації в енергосистему вже додано 1,5 ГВт із запланованих 1,7 ГВт додаткових потужностей, повідомляє Урядовий портал, пише УНН.
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"Україні триває наймасштабніша за всю історію ремонтна кампанія, під час якої відновлюються пошкоджені російськими атаками об’єкти енергетики. Із запланованих 1,7 ГВт додаткових потужностей в енергосистему вже додані 1,5 ГВт", – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що атомна генерація продовжує виробляти понад 50% електроенергії в країні навіть після втрати з системи Запорізької АЕС. Протягом ОЗП 2023/2024 на повну потужність працюватимуть усі 9 блоків АЕС, які є на підконтрольній Україні території.
Також тривають ремонти на об’єктах теплової генерації, яка зазнала дуже вагомих втрат минулої зими через російські обстріли. Згідно з планом, наступного ОЗП теплова генерація буде готова видавати в систему 4,5 ГВт потужності.
Нагадаємо
З 1 жовтня в Україні офіційно стартував опалювальний сезон, який триватиме до 30 квітня 2024 року.