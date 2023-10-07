К украинской энергосистеме подключили 1,5 ГВт дополнительных мощностей из запланированных 1,7 ГВт
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Благодаря восстановлению работы гидроагрегатов на гидроэлектростанциях и модернизации энергоблоков тепловой генерации в энергосистему уже добавлено 1,5 ГВт из запланированных 1,7 ГВт дополнительных мощностей, сообщает Правительственный портал, пишет УНН.
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"Украине продолжается самая масштабная за всю историю ремонтная кампания, во время которой восстанавливаются поврежденные российскими атаками объекты энергетики. Из запланированных 1,7 ГВт дополнительных мощностей в энергосистему уже добавлены 1,5 ГВт", – говорится в сообщении.
Сообщается, что атомная генерация продолжает вырабатывать более 50% электроэнергии в стране даже после потери из системы Запорожской АЭС. В течение ОЗУ 2023/2024 на полную мощность будут работать все 9 блоков АЭС, которые есть на подконтрольной Украине территории.
Также продолжаются ремонты на объектах тепловой генерации, которая понесла очень весомые потери прошлой зимой из-за российских обстрелов. Согласно плану, в следующем ОЗУ тепловая генерация будет готова выдавать в систему 4,5 ГВт мощности.
Напомним
С 1 октября в Украине официально стартовал отопительный сезон, который продлится до 30 апреля 2024 года.