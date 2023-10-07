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К украинской энергосистеме подключили 1,5 ГВт дополнительных мощностей из запланированных 1,7 ГВт

К украинской энергосистеме подключили 1,5 ГВт дополнительных мощностей из запланированных 1,7 ГВт

Киев • УНН

 • 665691 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Благодаря восстановлению работы гидроагрегатов на гидроэлектростанциях и модернизации энергоблоков тепловой генерации в энергосистему уже добавлено 1,5 ГВт из запланированных 1,7 ГВт дополнительных мощностей, сообщает Правительственный портал, пишет УНН.

Цитата

"Украине продолжается самая масштабная за всю историю ремонтная кампания, во время которой восстанавливаются поврежденные российскими атаками объекты энергетики. Из запланированных 1,7 ГВт дополнительных мощностей в энергосистему уже добавлены 1,5 ГВт", – говорится в сообщении.

Сообщается, что атомная генерация продолжает вырабатывать более 50% электроэнергии в стране даже после потери из системы Запорожской АЭС. В течение ОЗУ 2023/2024 на полную мощность будут работать все 9 блоков АЭС, которые есть на подконтрольной Украине территории. 

Также продолжаются ремонты на объектах тепловой генерации, которая понесла очень весомые потери прошлой зимой из-за российских обстрелов. Согласно плану, в следующем ОЗУ тепловая генерация будет готова выдавать в систему 4,5 ГВт мощности. 

Напомним

С 1 октября в Украине официально стартовал отопительный сезон, который продлится до 30 апреля 2024 года.

Украинские Национальные Новости

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