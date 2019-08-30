До українських політв'язнів впустили відвідувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Українські нардепи Віктор Медведчук і Вадим Рабинович зустрілися в Москві з засудженими українськими громадянами Станіславом Клихом і Миколою Карпюком, пише УНН з посиланням на “112 Україна”.
“Коли це станеться, все про це дізнаються. Я думаю, треба зараз чекати. І я думаю, що ці очікування закінчаться успішно в першу чергу для тих людей, хто знаходиться в СІЗО “Лефортово”, — сказав Медведчук.
Як повідомляв УНН раніше, політик Віктор Медведчук заявив, що остаточна доля обміну утримуваних та політв’язня Росії режисера Олега Сенцова ще не вирішена.
Нещодавно також стало відомо, що адвокат українців Микола Полозов на власній сторінці у Facebook попросив адвоката “кримських дезертирів” утримуватися від “недоречних коментарів” щодо обміну полоненими між Україною та РФ.