До України зі Стамбула спецрейсом повертаються понад 100 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. До Києва спецрейсом зі Стамбула вилетіли понад 100 громадян України та майже 20 іноземців, які мають право на проживання в Україні. Про це повідомили у Генеральному консульстві України у Стамбулі на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Щойно спецрейсом SkyUp Airlines зі Стамбула до Києва вилетіли 109 громадян України та 18 іноземців, які мають право на проживання в Україні. Додому повертаються, зокрема наші студенти, легкоатлети, українці, які проходили лікування в Туреччині”, — повідомили у Генконсульстві.
“Разом зі своїми господарями цим рейсом летять і троє чотирилапих пасажира — Тайсон, Фанні і Ґабріель”, — додається у повідомленні.
У Генконсульстві побажали всім спокійного повернення додому.
Раніше УНН повідомляв, що Туреччина допомогла евакуювати дев’ятьох громадян України з Аргентини.