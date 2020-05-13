До України зі Стамбула спецрейсом повертаються понад 100 українців

“Щойно спецрейсом SkyUp Airlines зі Стамбула до Києва вилетіли 109 громадян України та 18 іноземців, які мають право на проживання в Україні. Додому повертаються, зокрема наші студенти, легкоатлети, українці, які проходили лікування в Туреччині”, — повідомили у Генконсульстві.

“Разом зі своїми господарями цим рейсом летять і троє чотирилапих пасажира — Тайсон, Фанні і Ґабріель”, — додається у повідомленні.

У Генконсульстві побажали всім спокійного повернення додому.

Раніше УНН повідомляв, що Туреччина допомогла евакуювати дев’ятьох громадян України з Аргентини.