В Украину из Стамбула спецрейсом возвращаются более 100 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Киев спецрейсом из Стамбула вылетели более 100 граждан Украины и почти 20 иностранцев, имеющих право на проживание в Украине. Об этом сообщили в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле на странице в Facebook, передает УНН.
“Только что спецрейсом SkyUp Airlines из Стамбула в Киев вылетели 109 граждан Украины и 18 иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине. Домой возвращаются, в частности наши студенты, легкоатлеты, украинцы, проходивших лечение в Турции”, — сообщили в Генконсульстве.
“Вместе со своими хозяевами этим рейсом летят и три четвероногих пассажира — Тайсон, Фанни и Габриэль”, — добавляется в сообщении.
В Генконсульстве пожелали всем спокойного возвращения домой.
Ранее УНН сообщал, что Турция помогла эвакуировать девять граждан Украины из Аргентины.