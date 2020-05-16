До України за добу прибули три евакуаційні рейси з Франції, ФРН та Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. До України за останню добу прибуло три евакуаційні рейси із Парижа, Берліна та Загреба. Прикордонники оформили 265 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Ще три евакуаційні рейси із Парижа, Берліна та Загреба прибуло до української столиці минулої доби. Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" у пункті пропуску "Бориспіль" оформили 265 осіб", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що охоронці кордону в обов’язковому порядку провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття. Усі інші без винятку пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами.
"Зазначимо, що загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України понад 16,2 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, орієнтовно 22-25 травня з Відня до Києва здійснять евакуаційний рейс для українських громадян.