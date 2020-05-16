До України за добу прибули три евакуаційні рейси з Франції, ФРН та Хорватії

"Ще три евакуаційні рейси із Парижа, Берліна та Загреба прибуло до української столиці минулої доби. Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" у пункті пропуску "Бориспіль" оформили 265 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що охоронці кордону в обов’язковому порядку провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття. Усі інші без винятку пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами.

"Зазначимо, що загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України понад 16,2 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, орієнтовно 22-25 травня з Відня до Києва здійснять евакуаційний рейс для українських громадян.