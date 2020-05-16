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В Украину за сутки прибыли три эвакуационных рейса из Франции, ФРГ и Хорватии

Киев • УНН

 • 13024 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В Украину за последние сутки прибыло три эвакуационных рейса из Парижа, Берлина и Загреба. Пограничники оформили 265 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

В Украину за сутки прибыли три эвакуационных рейса из Франции, ФРГ и Хорватии

"Еще три эвакуационных рейса из Парижа, Берлина и Загреба прибыло в украинскую столицу за прошедшие сутки. Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь" оформили 265 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие. Все остальные без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

"Отметим, что в целом за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины более 16,2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Напомним, ориентировочно 22-25 мая из Вены в Киев осуществят эвакуационный рейс для украинских граждан.

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