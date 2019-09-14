До України їде президент Словаччини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. До України з візитом прибуде 16 вересня президент Словаччини Зузана Чапутова. Про це УНН повідомили у пресслужбі ОПУ.
"16 вересня Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в рамках її офіційного візиту до України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, об 11:30 буде офіційна церемонія зустрічі лідерів двох країн. О 13:30 – зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента Словацької Республіки Зузани Чапутової з представниками ЗМІ.
Нагадаємо, президент Естонії відвідала Україну та зустрілася з Зеленським.