В Украину едет президент Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Украину с визитом прибудет 16 сентября Президент Словакии Зузана Чапутова. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.
"16 сентября Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в рамках ее официального визита в Украину", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в 11:30 будет официальная церемония встречи лидеров двух стран. В 13:30 - встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента Словацкой Республики Зузаны Чапутовой с представителями СМИ.
Напомним, президент Эстонии посетила Украину и встретилась с Зеленским.