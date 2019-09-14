В Украину едет президент Словакии

"16 сентября Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в рамках ее официального визита в Украину", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 11:30 будет официальная церемония встречи лидеров двух стран. В 13:30 - встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента Словацкой Республики Зузаны Чапутовой с представителями СМИ.

Напомним, президент Эстонии посетила Украину и встретилась с Зеленским.