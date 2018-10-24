До України вже надійшли 15 локомотивів General Electric
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Ще 7 локомотивів General Electric прибули до порту Чорноморськ. Сьогоднішній ранок розпочався з вивантаження тепловозів із судна. Вони, як і 8 попередніх, попрямують на Крюківський вагонобудівний завод для остаточного укомплектування. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ПАТ “Укрзалізниця”.
“За контрактом перша партія тепловозів TE33A серії Evolution виробництва General Electric складається з 30 одиниць. Компанія поставила загалом вже 15, інші, як і передбачає контракт, надійдуть у першому кварталі 2019 року. Задіємо їх до перевезень на півдні країни — вони курсуватимуть на мелітопольському, миколаївському та маріупольському напрямках, на найбільш вантажонапружених дільницях”, — заявив в.о. голови правління ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці стали менше користуватися транспортом
У даний момент триває процес сертифікації тепловозів. Після отримання сертифікату відповідності для прийому в експлуатацію, орієнтовно в листопаді, локомотив GE здійснить пробіг 150 км на залізничній мережі України. Потім локомотиви будуть задіяні в перевезеннях. Сертифікацію здійснює орган із сертифікації продукції вагонобудування ДП “Український науково-дослідний інститут вагонобудування”.
Євген Кравцов також наголосив на екологічності нових тепловозів.
“Залізничний транспорт прагне бути „зеленим“ видом. Оновлення тягового рухомого складу більш екологічними локомотивами GE забезпечить збільшення перевезень і зменшення викидів в атмосферу порівняно з існуючими тепловозами”, — зауважив Євген Кравцов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Близько 40 кримінальних справ порушили проти співробітників "Укрзалізниці" - В.Омелян
Нагадаємо, 23 лютого 2018 року “Укрзалізниця” і General Electric уклали терміном до 2027 року угоду на суму 1 млрд доларів на придбання, модернізацію та спільне виробництво локомотивів. Вартість одного тепловозу для української компанії становить 3,5 млн доларів.
Перший етап співпраці з GE передбачає локалізацію в Україні на рівні 10%. Поступово рівень локалізації в Україні буде доведений до 40%.
Зазначимо, що у 2018 році "Укрзалізниця" на 24% підвищила ціни на проїзд у пасажирських поїздах.