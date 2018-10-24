До України вже надійшли 15 локомотивів General Electric

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Ще 7 локомотивів General Electric прибули до порту Чорноморськ. Сьогоднішній ранок розпочався з вивантаження тепловозів із судна. Вони, як і 8 попередніх, попрямують на Крюківський вагонобудівний завод для остаточного укомплектування. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ПАТ “Укрзалізниця”.