В Украину уже поступили 15 локомотивов General Electric
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Еще 7 локомотивов General Electric прибыли в порт Черноморск. Сегодняшнее утро началось с выгрузки тепловозов с судна. Они, как и 8 предыдущих, отправятся на Крюковский вагоностроительный завод для окончательного укомплектования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ПАО “Укрзализныця”.
“По контракту первая партия тепловозов TE33A серии Evolution производства General Electric состоит из 30 единиц. Компания поставила в целом уже 15, другие, как и предусматривает контракт, поступят в первом квартале 2019 года. Задействуем их в перевозках на юге страны — они будут курсировать на мелитопольском, николаевском и мариупольском направлениях, на наиболее грузонапряженных участках”, — заявил и.о. председателя правления ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов.
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В данный момент идет процесс сертификации тепловозов. После получения сертификата соответствия для приема в эксплуатацию, ориентировочно в ноябре, локомотив GE осуществит пробег 150 км железнодорожной сети Украины. Затем локомотивы будут задействованы в перевозках. Сертификацию осуществляет орган по сертификации продукции вагоностроения ГП “Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения”.
Евгений Кравцов также отметил экологичность новых тепловозов.
“Железнодорожный транспорт стремится быть „зеленым“ видом. Обновления тягового подвижного состава более экологичными локомотивами GE обеспечит увеличение перевозок и уменьшение выбросов в атмосферу по сравнению с существующими тепловозами”, — отметил Евгений Кравцов.
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Напомним, 23 февраля 2018 года “Укрзализныця” и General Electric заключили сроком до 2027 года соглашение на сумму 1 млрд долларов на приобретение, модернизацию и совместное производство локомотивов. Стоимость одного тепловоза для украинской компании составляет 3,5 млн долларов.
Первый этап сотрудничества с GE предусматривает локализацию в Украине на уровне 10%. Постепенно уровень локализации в Украине будет доведен до 40%.
Отметим, что в 2018 году “Укрзализныця” на 24% повысила цены на проезд в пассажирских поездах.