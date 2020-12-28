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До України цього року прибуло вже понад 20 контейнерних поїздів з КНР

Київ • УНН

 • 14109 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У 2020 році Україна прийняла вже 22 контейнерні поїзди з КНР. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, інформує УНН.

До України цього року прибуло вже понад 20 контейнерних поїздів з КНР

"Укрзалізниця у 2020 році вже прийняла 22 контейнерні поїзди із Китаю. Ще два контейнерні поїзди з Китаю прибули на станцію "Київ-Ліски" протягом минулого тижня. Загалом за підсумком 2020 року, станом на 28 грудня кількість прийнятих контейнерних поїздів із Китаю сягнула 22. Ще один поїзд наразі знаходиться у русі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поїзди, які прямують в Україну з КНР, долають відстань понад 9 тис. км у середньому за 15 діб.

В Укрзалізниці нагадали, що прямі контейнерні перевезення з КНР в Україну розпочалися 8 червня 2020 року. Поїзди привезли до України добрива, обладнання, вироби з кольорових металів, медичне та фармацевтичне обладнання, взуття та інші товари народного вжитку.

Як повідомлялося раніше в УНН, Україна прийняла перший контейнерний поїзд з Китаю за новим маршрутом.

Нагадаємо, у липні цього року до України прибув контейнерний поїзд за маршрутом "Ухань - Київ".

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