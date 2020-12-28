В Украину в этом году прибыло уже более 20 контейнерных поездов из КНР
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В 2020 году Украина приняла уже 22 контейнерных поезда из КНР. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.
"Укрзализныця в 2020 году уже приняла 22 контейнерных поезда из Китая. Еще два контейнерных поезда из Китая прибыли на станцию "Киев-Лиски" на прошлой неделе. В общем по итогам 2020 года, по состоянию на 28 декабря количество принятых контейнерных поездов из Китая достигло 22. Еще один поезд сейчас находится в движении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поезда, следующие в Украину из КНР, преодолевают расстояние в более 9 тыс. км в среднем за 15 суток.
В Укрзализныце напомнили, что прямые контейнерные перевозки из Китая в Украину начались 8 июня 2020 года. Поезда привезли в Украину удобрения, оборудование, изделия из цветных металлов, медицинское и фармацевтическое оборудование, обувь и другие товары народного потребления.
Как сообщалось ранее в УНН, Украина приняла первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту.
Напомним, в июле этого года в Украину прибыл контейнерный поезд по маршруту "Ухань - Киев".