До України намагались завезти 22 тонни заражених томатів із Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. На Черкащині у вантажі з турецькими томатами - 22 тонни - виявили південноамериканську томатну міль. Про це УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.
Як повідомили у прес-службі, 23 травня державними фітосанітарними інспекторами при проведенні фітосанітарного контролю об’єктів регулювання в ПФК “Уманський” Черкаської області у вантажі свіжих томатів, вагою 22 тонн, який надійшов з Туреччини, було виявлено карантинний організм — південноамериканська томатна міль (Tuta absoluta Meyr).
"...заражений вантаж повернуто до країни-експортера", - повідомили у Держпродспоживслужбі.
З метою недопущення подібних випадків до країни-експортера — Туреччини буде надіслано нотифікацію про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України, зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, у Миколаївській та Дніпропетровській області у вантажі з турецькими томатами виявили південноамериканську томатну міль.