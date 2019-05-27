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В Украину пытались завезти 22 тонны зараженных томатов из Турции

В Украину пытались завезти 22 тонны зараженных томатов из Турции

Киев  •  УНН

 • 15879 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В Черкасской области в грузе с турецкими помидорами - 22 тонны - обнаружили южноамериканскую томатную моль. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Как сообщили в пресс-службе, 23 мая государственными фитосанитарными инспекторами при проведении фитосанитарного контроля объектов регулирования в ПФК "Уманский" Черкасской области в грузе свежих томатов, весом 22 тонн, который поступил из Турции, было обнаружено карантинный организм - американскую томатную моль (Tuta absoluta Meyr).

"... зараженный груз возвращен стране-экспортеру", - сообщили в Госпродпотребслужбе.

С целью недопущения подобных случаев в стране-экспортеру - Турции будет отправлено нотификацию о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины, говорится в сообщении.

Напомним, в Николаевской и Днепропетровской области в грузе с турецкими помидорами обнаружили южноамериканскую томатную моль.

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