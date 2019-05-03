До України намагалися завезти заражені томати з Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Миколаївській та Дніпропетровській області у вантажі з турецькими томатами виявили південноамериканську томатну міль. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держпродспоживслужби.
В Миколаївській області 24 квітня в м/п "Константинівка", у вантажі вагою 17,86 тонни, який надійшов із Туреччини, було виявлено карантинний організм – південноамериканську томатну міль (Tuta absoluta Meyr.)
Також, томатну міль було виявлено 25 квітня в Дніпропетровській області в м/п "Правобережний", у вантажі вагою 20,4 тонни, який надійшов із Туреччини.
Заражені вантажі повернуті до країни-експортера.
З метою недопущення подібних випадків до країни-експортера – Туреччини – були надіслані нотифікації про невідповідність вантажів фітосанітарним вимогам України.
Нагадаємо, у Житомирській області затримали вантаж із зараженим насінням льону, вагою 44 тонн, який надійшов із Казахстану.