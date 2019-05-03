В Украину пытались завезти зараженные томаты из Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Николаевской и Днепропетровской области в грузе с турецкими помидорами обнаружили южноамериканскую томатную моль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпродпотребслужбы.
В Николаевской области 24 апреля в/п "Константиновка", в грузе весом 17,86 тонны, который поступил из Турции, было обнаружено карантинный организм - южноамериканскую томатную моль (Tuta absoluta Meyr.)
Также, томатную моль было обнаружена 25 апреля в Днепропетровской области в м/п "Правобережный", в грузе весом 20,4 тонны, который поступил из Турции.
Зараженные грузы возвращены в страну-экспортер.
С целью недопущения подобных случаев в страну-экспортер - Турцию - были направлены уведомления о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.
Напомним, в Житомирской области задержали груз с зараженным семенами льна, весом 44 тонн, который поступил из Казахстана.