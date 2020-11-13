До України надійде ще понад 28 тис. флаконів "Ремдесивіру" для лікування COVID-19 – МОЗ

"Препарат ("Ремдесивір" - ред.), який використовується в усьому світі для лікування хворих на COVID-19... Ми доволі оперативно здійснили закупівлю, розподілили ліки по регіонах, відповідно до кількості госпіталізованих пацієнтів. Перша партія налічує 14 тис. флаконів і загальна кількість, яка надійде через кілька тижнів – 28 тис. 200 флаконів", - сказала Шаталова.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату "Ремдесивір", який включений до національного протоколу лікування COVID-19.