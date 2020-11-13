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До України надійде ще понад 28 тис. флаконів "Ремдесивіру" для лікування COVID-19 – МОЗ

До України надійде ще понад 28 тис. флаконів "Ремдесивіру" для лікування COVID-19 – МОЗ

Київ • УНН

 • 13252 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. В Україну через декілька тижнів надійде ще понад 28 тис. флаконів препарату "Ремдесивір" для лікування COVID-19. Про це повідомила заступниця Міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Препарат ("Ремдесивір" - ред.), який використовується в усьому світі для лікування хворих на COVID-19... Ми доволі оперативно здійснили закупівлю, розподілили ліки по регіонах, відповідно до кількості госпіталізованих пацієнтів. Перша партія налічує 14 тис. флаконів і загальна кількість, яка надійде через кілька тижнів – 28 тис. 200 флаконів", - сказала Шаталова.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату "Ремдесивір", який включений до національного протоколу лікування COVID-19.

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