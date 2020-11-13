В Украину поступит еще более 28 тыс. флаконов "Ремдесивира" для лечения COVID-19 - Минздрав

"Препарат ("Ремдесивир" - ред.), который используется во всем мире для лечения больных COVID-19... Мы довольно оперативно осуществили закупку, распределили лекарства по регионам в соответствии с количеством госпитализированных пациентов. Первая партия насчитывает 14 тыс. флаконов и общее количество, которое поступит через несколько недель - 28 тыс. 200 флаконов", - сказала Шаталова.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины выделил средства на централизованную закупку лекарственного препарата "Ремдесивир", который включен в национальный протокол лечения COVID-19.