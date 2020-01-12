До суду скеровано справу щодо злочинної групи, яку було викрито у мільйонних шахрайських схемах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. До суду скеровано справу щодо злочинної групи з Одеси, яку було викрито у мільйонних шахрайських схемах. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.
“Вчора, 11 січня, слідчі завершили досудове розслідування та скерували справу до суду для подальшого розгляду в судовому порядку”, — йдеться в повідомленні.
Також, під час слідства справу, яку було раніше кваліфіковано за ч.3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) перекваліфіковано на ч.4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) КК України. Наразі чотирьом учасникам цієї групи загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
“Окрім того, досудове розслідування проводилося слідчими поліції Одещини, за процесуального керівництва прокуратури Одеської області та оперативного супроводження працівників Департаменту кіберполіції”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у серпні 2019 року в Одесі затримали шахраїв, які пропонували громадянам придбати у них мототранспорт та дороговартісну техніку для дому за заниженими цінами, а натомість, отримавши гроші від клієнтів, вони зникали.