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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109877 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112376 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110882 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122574 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103464 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107014 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107354 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131750 просмотра

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В суд направлено дело в отношении преступной группы, которая была разоблачена в миллионных мошеннических схемах

В суд направлено дело в отношении преступной группы, которая была разоблачена в миллионных мошеннических схемах

Киев  •  УНН

 • 15701 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В суд направлено дело в отношении преступной группы из Одессы, которая была разоблачена в миллионных мошеннических схемах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

“Вчера, 11 января, следователи завершили досудебное расследование и направили дело в суд для дальнейшего рассмотрения в судебном порядке”, — говорится в сообщении.

Также, во время следствия дело, которое было ранее квалифицированы по ч.3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) переквалифицировано на ч.4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) УК Украины. Сейчас четырем участникам этой группы грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

“Кроме того, досудебное расследование проводилось следователями полиции Одесской области, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области и оперативного сопровождения работников Департамента киберполиции”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в августе 2019 году в Одессе задержали мошенников, которые предлагали гражданам приобрести у них мототранспорт и дорогостоящую технику для дома по заниженным ценам, а взамен, получив деньги от клиентов, они исчезали.

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