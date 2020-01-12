В суд направлено дело в отношении преступной группы, которая была разоблачена в миллионных мошеннических схемах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В суд направлено дело в отношении преступной группы из Одессы, которая была разоблачена в миллионных мошеннических схемах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
“Вчера, 11 января, следователи завершили досудебное расследование и направили дело в суд для дальнейшего рассмотрения в судебном порядке”, — говорится в сообщении.
Также, во время следствия дело, которое было ранее квалифицированы по ч.3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) переквалифицировано на ч.4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) УК Украины. Сейчас четырем участникам этой группы грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
“Кроме того, досудебное расследование проводилось следователями полиции Одесской области, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области и оперативного сопровождения работников Департамента киберполиции”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в августе 2019 году в Одессе задержали мошенников, которые предлагали гражданам приобрести у них мототранспорт и дорогостоящую технику для дома по заниженным ценам, а взамен, получив деньги от клиентов, они исчезали.