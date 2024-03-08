До столиці повернулись пелікани і тепер прогулюються у водоймі КиївЗоо

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7736 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 68490 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154184 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 150710 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 124972 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133646 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85514 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93316 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98917 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89739 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1м/с
51%
Популярнi новини

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 19445 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25454 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14074 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 6828 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 8942 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 150710 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223198 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372837 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308877 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416995 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2266 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14096 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31595 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28401 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 124972 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

До столиці повернулись пелікани і тепер прогулюються у водоймі КиївЗоо

Київ • УНН

 • 45452 перегляди

Десятки рожевих і кучерявих пеліканів повернулися на озера Київського зоопарку, насолоджуючись чистою водою, природним камінням, свіжою рибою та місцями для засмаги.

До столиці повернулись пелікани і тепер прогулюються у водоймі КиївЗоо

До Київського зоопарку завітали 16 рожевих і 4 кучерявих пеліканів, - тепер птахи мешкають на озері біля центрального входу. У Київському зоологічному парку підтверджують, що комфорт прибульців забезпечують чиста вода, природне каміння та багато свіжої рибки, передає УНН.

16 рожевих та 4 кучерявих пелікани повернулись на озера і наразі тішаться весняним сонечком

– ідеться на сторінці Facebook Київського зоопарку.

Комфортне життя пеліканів забезпечують чиста вода,  природне каміння, шовковиста травичка, зелені кущі та дерева, зони для прийняття сонячних ванн та відпочинку у затінку.

Крім того, фахівці столичного зоопарку попіклувалися про доброзичливих пернатих сусідів та свіжу і смачну рибу для пеліканів. 

Птахи радо зустрічають відвідувачів у водоймі біля центрального входу, а КиївЗоо запрошує кожного дня о 12:00 спостерігати за рибним ланчем пеліканів. Як вказується, кожен птах може з’їсти до 1,5 кг риби.

Доповнення

Київський зоопарк має велику територію, і для водоплавних птахів є багато умов. Раніше фахівці зоопарку зазначали, що для птахів створені умови, аби вони перезимували комфортно у паільйонах.

Нагадаємо

Український азійський чорний ведмідь на ім'я Ямпіль, якого врятували з зруйнованого війною зоопарку в Донецьку, знайшов новий дім у шотландському зоопарку "П'ять сестер". Незважаючи на початкові побоювання щодо можливого посттравматичного стресового розладу, Ямпіль добре пристосовується до нового середовища.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоКиївУНН Lite
Донецьк
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,495.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,587.85