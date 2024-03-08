До столиці повернулись пелікани і тепер прогулюються у водоймі КиївЗоо
Київ • УНН
Десятки рожевих і кучерявих пеліканів повернулися на озера Київського зоопарку, насолоджуючись чистою водою, природним камінням, свіжою рибою та місцями для засмаги.
До Київського зоопарку завітали 16 рожевих і 4 кучерявих пеліканів, - тепер птахи мешкають на озері біля центрального входу. У Київському зоологічному парку підтверджують, що комфорт прибульців забезпечують чиста вода, природне каміння та багато свіжої рибки, передає УНН.
16 рожевих та 4 кучерявих пелікани повернулись на озера і наразі тішаться весняним сонечком
Комфортне життя пеліканів забезпечують чиста вода, природне каміння, шовковиста травичка, зелені кущі та дерева, зони для прийняття сонячних ванн та відпочинку у затінку.
Крім того, фахівці столичного зоопарку попіклувалися про доброзичливих пернатих сусідів та свіжу і смачну рибу для пеліканів.
Птахи радо зустрічають відвідувачів у водоймі біля центрального входу, а КиївЗоо запрошує кожного дня о 12:00 спостерігати за рибним ланчем пеліканів. Як вказується, кожен птах може з’їсти до 1,5 кг риби.
Доповнення
Київський зоопарк має велику територію, і для водоплавних птахів є багато умов. Раніше фахівці зоопарку зазначали, що для птахів створені умови, аби вони перезимували комфортно у паільйонах.
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