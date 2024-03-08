В столицу вернулись вернулись пеликаны: десятки птиц прогуливаются в водоеме КиевЗоо

В Киевский зоопарк вернулись 16 розовых и 4 кудрявых пеликанов, - теперь птицы живут на озере возле центрального входа. В Киевском зоологическом парке подтверждают, что комфорт пришельцев обеспечивают чистая вода, природные камни и много свежей рыбки, передает УНН.

16 розовых и 4 кудрявых пеликанов вернулись на озера и сейчас радуются весеннему солнышку - говорится на странице Facebook Киевского зоопарка.

Комфортную жизнь пеликанов обеспечивают чистая вода, природные камни, шелковистая травка, зеленые кусты и деревья, зоны для принятия солнечных ванн и отдыха в тени.

Кроме того, специалисты столичного зоопарка позаботились о дружелюбных пернатых соседях и свежей и вкусной рыбе для пеликанов.

Птицы радушно встречают посетителей в водоеме возле центрального входа, а КиевЗоо приглашает каждый день в 12:00 наблюдать за рыбным ланчем пеликанов. Как указывается, каждая птица может съесть до 1,5 кг рыбы.

Напомним,

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