До столичного метро пускатимуть лише з COVID-сертифікатом, тестом або довідкою про одужання: нові правила
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. З 1 листопада до столичного метрополітену пускатимуть лише за умови наявності COVID- сертифікату, сертифікату про одужання або COVID-тесту. Про це інформує пресслужба київського метрополітену, пише УНН.
Цитата
“З 01.11.21 р. користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або ПЛР чи антиген тесту, який зроблено не більш як за 72 год. до поїздки, або сертифікату про одужання”, — повідомили в пресслужбі.
Деталі
Крім того зазначається, що штраф за порушення вищезгаданих вимог становитиме від 17 тис. грн.
Контекст
З понеділка, 1 листопада, Київ увійде до “червоної” зони карантину.
У “червоній зоні” забороняється, зокрема:
— робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
— проведення масових заходів тощо.
Як повідомили напередодні в Кабміні, обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.