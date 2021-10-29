До столичного метро пускатимуть лише з COVID-сертифікатом, тестом або довідкою про одужання: нові правила

Цитата

“З 01.11.21 р. користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або ПЛР чи антиген тесту, який зроблено не більш як за 72 год. до поїздки, або сертифікату про одужання”, — повідомили в пресслужбі.

Деталі

Крім того зазначається, що штраф за порушення вищезгаданих вимог становитиме від 17 тис. грн.

Контекст

З понеділка, 1 листопада, Київ увійде до “червоної” зони карантину.

У “червоній зоні” забороняється, зокрема:

— робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,

— проведення масових заходів тощо.

Як повідомили напередодні в Кабміні, обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.