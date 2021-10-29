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В столичное метро будут пускать только с COVID-сертификатом, тестом или справкой о выздоровлении: новые правила

Киев • УНН

 • 38358 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. С 1 ноября в столичный метрополитен будут пускать только при наличии COVID-сертификата, сертификата об выздоровлении или COVID-теста. Об этом информирует пресс-служба киевского метрополитена, пишет УНН.

В столичное метро будут пускать только с COVID-сертификатом, тестом или справкой о выздоровлении: новые правила

Цитата

“С 01.11.21 г. пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии ковид-сертификата или ПЦР или антиген теста, сделанного не более чем за 72 часа до поездки, или сертификат об выздоровлении”, — сообщили в пресс-службе.

Подробности

Кроме того, отмечается, что штраф за нарушение вышеупомянутых требований составит от 17 тыс. грн.

Контекст

С понедельника, 1 ноября, Киев войдет в "красную" зону карантина.

В "красной зоне" запрещается, в частности:
— работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
— проведение массовых мероприятий.

Как сообщили накануне в Кабмине, ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мер) вакцинированы.

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