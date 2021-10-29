В столичное метро будут пускать только с COVID-сертификатом, тестом или справкой о выздоровлении: новые правила

Цитата

“С 01.11.21 г. пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии ковид-сертификата или ПЦР или антиген теста, сделанного не более чем за 72 часа до поездки, или сертификат об выздоровлении”, — сообщили в пресс-службе.

Подробности

Кроме того, отмечается, что штраф за нарушение вышеупомянутых требований составит от 17 тыс. грн.

Контекст

С понедельника, 1 ноября, Киев войдет в "красную" зону карантина.

В "красной зоне" запрещается, в частности:

— работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,

— проведение массовых мероприятий.

Как сообщили накануне в Кабмине, ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мер) вакцинированы.