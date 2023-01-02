У рф свіжа "бавовна": у брянській області пролунали вибухи, частина району залишилася без світла

Цитата

"Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби. (...) Пошкоджено об'єкт енергопостачання, у селищі відсутня електрика", - написав він в Telegram.

Доповнення

31 грудня у рф на ростовській атомній електростанції сталась пожежа на одному з трансформаторів. Одна людина загинула, ще одна постраждала.

Над центром тимчасово окупованого Севастополя 30 грудня було чути гучний і гуркотливий вибух – у небі було видно дві цілі. Одна з них була збита, а друга відлетіла у бік Інкермана, у небі залишився білий слід.